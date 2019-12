TerniEnergia, prorogato closing terza tranche impianti fotovoltaici a Mareccio Energia

editato in: da

(Teleborsa) – TerniEnergia comunica di aver concordato con Mareccio Energia, piattaforma di aggregazione di asset in Italia di un primario fondo d’investimento, in partnership con lo sponsor LCF Alliance, attraverso la società veicolo Italia T1 Roncolo, di fissare al 13 dicembre 2019 il termine ultimo per la closing-date della terza tranche di impianti fotovoltaici del complessivo perimetro oggetto di contratti preliminari, rappresentato da 22 impianti fotovoltaici per una potenza installata di 19,3 MW.

La proroga è stata condivisa per consentire di completare una serie di adempimenti burocratici relativi alle due diligence in corso sugli impianti oggetto della transazione.