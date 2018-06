TerniEnergia, ok dell’assemblea al bilancio 2017

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, che si è chiuso con un risultato netto negativo di 39,6 milioni di euro (1,15 milioni al 31/12/2016).

L’Assemblea ha, inoltre, provveduto a ratificare la nomina per cooptazione quali Amministratori del dott. Paolo Allegretti (consigliere esecutivo) e della dott.ssa Stefania Bertolini (consigliere indipendente), che resteranno in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e quindi fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2018. In base a quanto comunicato alla Società, la dott.ssa Stefania Bertolini non possiede azioni di TerniEnergia SpA, mentre il dott. Paolo Allegretti detiene n. 7.777 azioni di TerniEnergia S.p.A..

L’Assemblea ordinaria della Società ha provveduto a nominare l’ing. Paolo Piccini quale nuovo consigliere indipendente.