TerniEnergia, ok CdA versione definitiva Piano risanamento e rilancio. Confermati gli obiettivi

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia ha approvato la versione definitiva del piano di risanamento e rilancio per il periodo 2018-2022, finalizzato a ripristinare l’equilibrio finanziario e patrimoniale della Società.

La versione definitiva del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione, predisposta con l’ausilio di KPMG in qualità di advisor industriale e finanziario e (limitatamente agli aspetti di natura legale) dello studio legale DLA Piper in qualità di advisor legale, “non riporta modifiche sostanziali rispetto ai termini e alle condizioni del Piano così come comunicati al mercato in data 27 giugno 2019″, riconfermando pertanto – sottolinea la società – i principali obiettivi di riposizionamento strategico”.

Il board ha, infine, preso atto che “sono in corso di finalizzazione le trattative con il ceto creditorio”, sulla base del Piano approvato in data odierna. “Tenuto conto dello stato di avanzamento di tale processo – del quale viene e sarà regolarmente informato il mercato – e della rilevanza dell’esito delle suddette trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo finanziario in esecuzione del Piano che consenta il riequilibrio economico-finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, ritenuto opportuno rinviare qualsiasi decisione in merito all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 ad una successiva data, compresa tra 19 e il 27 Settembre 2019, allo scopo di poter tener compiutamente conto, nell’approvazione di tali dati finanziari, degli impatti derivanti dalla definizione dell’accordo di ristrutturazione”.

La data puntuale della riunione consiliare per l’approvazione del bilancio 2018 e per la convocazione dell’Assemblea dei soci – conclude la società – “sarà comunicata al mercato con successivo comunicato stampa, nei modi stabiliti dalle disposizioni applicabili”.