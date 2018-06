editato in: da

(Teleborsa) – TerniEnergia informa che la cessione del ramo d’azienda “On site Engineering and Operations (EPC ed O&M fotovoltaico) a GIL Capital Ltd, non avrà seguito per il non avveramento di alcuni dei presupposti previsti, con particolare riferimento a quelli di natura tecnico-legale, tipici di questa tipologia di operazioni.