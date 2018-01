Ternienergia, Filippo Calisti nuovo direttore finanziario

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di TerniEnergia, con la presidenza di Stefano Neri, ha nominato il dott. Filippo Calisti nuovo Chief Financial Officer, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Investor relation manager della Società, dopo le dimissioni del dott. Paolo Allegretti in ragione dei nuovi impegni come Consigliere delegato.

Paolo Allegretti detiene n. 7.777 azioni di TerniEnergia SpA mentre Filippo Calisti detiene n. 38.270 azioni.

In rosso il titolo a Piazza Affari: -2,88%.