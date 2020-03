TerniEnergia e Softeco danno luce a algoWatt

editato in: da

(Teleborsa) – Dalla fusione fra TerniEnergia e Softeco nasce algoWatt, una nuova GreenTech Company che si focalizzerà in gran parte (circa il 90%) su soluzioni digitali per l’economia sostenibile, attraverso un nuovo modello di business basato su software as-a-service, e per il restante 10% su attività di Operation & Maintenace di impianti di energie rinnovabili.

Il nuovo core business è caratterizzato da attività a maggior valore aggiunto e da una struttura organizzativa snella e scalabile, riducendo le attività capital intensive tipiche delle utility operanti nel settore energetico. Attraverso le tre Business Unit, si focalizza sui settori dell’energia urbana, della mobilità sostenibile e della resilienza delle reti energetiche con un elevato potenziale di crescita e ricavi aggregati 2018 superiori a 20 milioni di euro.

algoWatt, con oltre 40 anni di esperienza nel settore IT e investimenti in ricerca superiori al 10% del fatturato, è dotata di un centro di Ricerca & Innovazione che punta a mantenere l’eccellenza tecnologica, per proporre soluzioni innovative e sviluppare nuovi prodotti per accedere ai mercati a maggior tasso di sviluppo.

“Con l’acquisizione e l’integrazione di Softeco, culminata con la fusione – afferma il Presidente di algoWatt, Stefano Neri – algoWatt si propone come una nuova realtà dinamica e innovativa, con nuove infrastrutture tecnologiche e professionalità di alta specializzazione. La nuova identità di GreenTech Company rispecchia la nostra volontà di ricoprire un ruolo di rilievo in settori a più alto valore aggiunto, di creare valore attraverso il contenuto tecnologico del business e di posizionarci in ambiti con prospettive di crescita più consistenti”.

La newco algoWatt è quotata in borsa sul MTA.