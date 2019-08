TerniEnergia, due contratti quadro per Softeco con Leonardo

editato in: da

(Teleborsa) – La digital company del Gruppo TerniEnergia, Softeco, si è aggiudicata due contratti quadro della durata di 24 mesi, per il periodo compreso tra il 30/7/2019 e il 29/7/2021, e rinnovabili per ulteriori 12 mesi, rispettivamente per area SCADA e per area applicativi software per conto di Leonardo, azienda italiana leader nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza.

L’attività è relativa alla progettazione e realizzazione di software di supervisione per la simulazione ed emulazione di impianti di sorting (smistamento aeroportuale) per corrieri ed aeroporti.

L’azienda del Gruppo TerniEnergia fornirà al committente un servizio innovativo, grazie all’impiego di consolidate piattaforme di mercato e tecnici qualificati, con esperienza pluriennale nei contesti applicativi oggetto della fornitura.

La fornitura di servizi verrà effettuata secondo una procedura regolata dagli accordi, che prevede l’emissione di ordini contenenti il dettaglio delle attività, le modalità ed i tempi di esecuzione nonché l’importo relativo.