TerniEnergia cede quota JV paritetica NextPower II Prima

TerniEnergia ha sottoscritto un contratto preliminare per la cessione del 50% di NextPower II Prima, joint venture paritetica tra TerniEnergia ed Errenergia, a NextPower II Alpha, un veicolo di investimenti gestito dalla merchant bank londinese NextEnergy Capital.

La Joint Venture ceduta è proprietaria di due impianti fotovoltaici in Puglia per una potenza complessiva installata pari a circa 1,9 MW.

Il corrispettivo dell’operazione di cessione delle quote è pari a 1,3 milioni euro circa, mentre la transazione prevede anche l’assunzione da parte degli acquirenti di debiti finanziari legati agli impianti per 4 milioni circa.

Il closing dell’operazione, previsto entro l’8 Agosto 2019, è soggetto a condizione sospensive e risolutive tipiche per questo tipologia di transazioni, tra cui il rilascio dei waiver da parte delle società di leasing che hanno finanziato la JV.

Per TerniEnergia l’operazione rappresenta un ulteriore passo in avanti per l’attuazione del Piano di Risanamento e Rilancio volto a completare la trasformazione della società in una smart company e il superamento dell’attuale situazione di tensione finanziaria del Gruppo, sulla base delle linee guida strategiche individuate dal consiglio di amministrazione.