TerniEnergia: CdA approva aggiornamento piano di risanamento

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia ha approvato l’aggiornamento della proposta di risanamento e rilancio, diversamente da quanto già predisposto lo scorso 25 ottobre 2018. Il piano, messo in campo con l’aiuto di KMPG in qualità di consulente industriale e finanziario, è mirato a riportare equilibrio nei bilanci della società per il periodo 2018/22.

E’ stato reso noto da una nota della società TerniEnergia che sottolinea come nell’ambito della proposta siano state definite diverse linee strategiche. Tra queste, la dismissione degli asset relativi ai settori fotovoltaico ed ambientale; la fusione per incorporazione di Softeco Sismat Srl in TerniEnergia entro la fine del 2019; lo sviluppo delle linee di business in ambito di “energia digitale” e la manovra finanziaria.

Gli asset riguardanti l’energia fotovoltaica saranno dismessi entro 2019. Saranno poi ceduti gli impianti di trattamento e recupero dei pneumatici, oltre al biodigestore di Nera Montoro, l’impianto di depurazione di rifiuti liquidi e altri 3 impianti fotovoltaici che, diversamente dai primi, saranno ceduti entro il 2020. Con tali iniziative, la società prevede un beneficio finanziario di 115,8 milioni di euro.

In merito alla proposta di manovra finanziaria, invece, TerniEnergia conta di ridurre il debito maturato nei confronti degli istituti finanziari e degli obbligazionisti nel biennio 2019-2020, attraverso gli utili provenienti appunto dalla cessione degli asset fotovoltaico ed ambientale.