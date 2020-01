TerniEnergia cambia nome in AlgoWatt e sposta sede legale a Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, smart company quotata in Borsa e parte del Gruppo Italeaf, ha approvato la proposta di cambnio di denominazione e spostamento della sede legale, che sarà sottoposta all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

TerniEnergia cambierà nome in AlgoWatt e sposterà la sede legale a Milano. Tale proposta si pone in continuità con le recenti operazioni straordinarie avviate e, in particolare, con l’intervenuta fusione per incorporazione di Softeco Sismat e l’implementazione del Piano di Risanamento e Rilancio del Gruppo. Nell’ambito del turnaround operativo e industriale basato sul modello “One Smart Company”, il Consiglio di Amministrazione della Società ha, pertanto, ritenuto determinante riconsiderare l’identità e il posizionamento strategico aziendale per favorire la creazione di valore per tutti gli stakeholders.

Il trasferimento della sede legale a Milano avrà, allo stesso tempo, un impatto sia funzionale sia qualificante, segnalando la volontà della Società di rafforzare la prossimità con gli investitori. La società poi avrà la sua principale sede operativa a Genova, dove è localizzato il nucleo centrale delle attività digitali, nonché filiali a Roma, Napoli, Catania, Lecce e Narni (TR).