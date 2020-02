Ternienergia, accordo tra Softeco e Seaside per sistema integrato di “Predictive Energy Analytics”

editato in: da

(Teleborsa) – TerniEnergia, smart company parte del Gruppo Italeaf, fa sapere che la digital company Softeco Sismat ha sottoscritto una partnership industriale e commerciale con Seaside, società del Gruppo Italgas che opera nel settore della efficienza energetica con

una offerta integrata di consulenza, soluzioni di finanziamento e soluzioni tecnologiche proprietarie.

L’accordo prevede una sinergia tra “Savemixer”, il software proprietario di Seaside, piattaforma di supporto alla gestione energetica per sistemi complessi, multi utente e multi sito, che permette di svolgere funzioni di Business Intelligence, Predictive e Big Data Analysis, e le soluzioni Softeco di acquisizione dei dati del processo produttivo con contatori energia, sensori e sistemi di monitoraggio. L’accordo è finalizzato a fornire soluzioni di efficientamento energetico ed automazione per un primario gruppo cementiero italiano.

La partnership tra Softeco e Seaside prevede la realizzazione di un proof of concept nel reparto mulino delle materie prime di un cementificio situato in provincia di Piacenza, per una durata di 12 mesi ed un corrispettivo di Euro 60 mila.

La pipeline dell’intervento, se l’attività di verifica di fattibilità darà i risultati attesi, prevede l’analisi dell’intero sito industriale con manutenzione triennale e la replica negli altri siti anche internazionali del gruppo cementiero. Tali fasi successive saranno regolate da successivi contratti, anche se l’intesa prefigura il valore massimo complessivo di eventuali commesse pari a circa Euro 2,5 milioni.

Verificata nel tempo la validità delle best practice che il sistema riuscirà ad individuare per la minimizzazione dei consumi e la massimizzazione della produzione in qualità, Softeco Sismat procederà, in accordo con la committenza, alla fase di automazione di imposizione alle macchine dei parametri ottimali in relazione alle condizioni ambientali ed alle necessità di produzione.