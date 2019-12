TerniEnergia, accordo quadro Sfteco-PlanGreen 2E per efficienza energetica

editato in: da

(Teleborsa) – TerniEnergia ha annunciato che la controllata Softeco Sismat ha siglato un accordo quadro con PlanGreen 2E, società attiva in Italia e in Spagna con clienti primari come CONAD e Antibioticos de Leon, partecipata dal Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica, per la realizzazione di interventi in modalità ESCO (Energy Service Company).

Il primo intervento previsto nell’ambito dell’accordo è già stato contrattualizzato e prevede interventi di efficienza energetica illuminotecnica nel sito produttivo di un primario operatore cementiero italiano. Il progetto prevede la sostituzione di oltre 3 mila apparati luminosi di vecchia generazione con lampade led ad alta efficienza (fornite da Greenled Industry, subsidiary al 100% di TerniEnergia). Obiettivo dell’intervento, oltre ad una migliore illuminazione dei luoghi di lavoro, è quello di generare un risparmio annuo di circa 69 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio).

Il valore totale del progetto, di durata quinquennale, è pari a circa 0,45 milioni di euro. A valle del collaudo, Softeco Sismat firmerà un contratto di manutenzione con il committente per i 5 anni previsti.