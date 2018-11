Terna, utile 9 mesi in crescita. Ok CdA acconto dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – Terna chiude i primi nove mesi dell’anno con ricavi pari a 1,6 miliardi in aumento di 54,5 milioni di euro (+3,5%) rispetto al corrispondente periodo del 2017. Tale risultato – spiega la società in una nota – è dovuto all’incremento dei ricavi tariffari del Regolato e al contributo del Non Regolato, in particolare per la crescita delle vendite del Gruppo Tamini e per l’avanzamento delle attività sull’Interconnector privato Italia-Francia.

L’Ebitda (Margine Operativo Lordo) del periodo si attesta a 1.230,1 milioni di euro, in crescita di 23 milioni di euro (+1,9%) rispetto ai 1.207,1 milioni di euro dei primi 9 mesi del 2017.

Il risultato ante imposte si attesta a 763,2 milioni di euro, in aumento di 14,6 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2017 (+2%). L’utile netto di Gruppo del periodo è pari a 541,5 milioni di euro, in crescita di 12,7 milioni di euro rispetto ai 528,8 dei primi 9 mesi del 2017 (+2,4%).

La situazione patrimoniale consolidata al 30 settembre 2018 registra un patrimonio netto di Gruppo pari a 4.033,5 milioni di euro, a fronte dei 3.803,3 milioni di euro al 31 dicembre 2017.

L’indebitamento finanziario netto si attesta a 7.591,7 milioni di euro, in diminuzione di 204,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017 (7.796,4 milioni di euro), grazie principalmente alla generazione di cassa del periodo.

Il Consiglio di Amministrazione di Terna ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo ordinario dell’esercizio 2018 pari a 7,87 centesimi di euro per azione, che verrà posto in pagamento a decorrere dal 21 novembre 2018.

“I positivi risultati conseguiti nei primi nove mesi dell’anno, con tutte le principali grandezze economiche in aumento, confermano l’efficacia delle azioni manageriali messe in atto e supportano il virtuoso percorso di crescita tracciato dal Piano Strategico 2018-2022. Gli investimenti realizzati sulla rete di trasmissione nazionale favoriscono il processo di transizione energetica in corso, verso un sistema decarbonizzato e contribuiscono a creare valore per tutti i nostri stakeholder”, dichiara Luigi Ferraris, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.