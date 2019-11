Terna, Standard Ethics alza il rating

editato in: da

(Teleborsa) – Buone notizie per Terna: Standard Ethics che ha deciso di alzare il rating dal precedente “E” a “E+”. La società che trasmette energia elettrica in alta e altissima tensione in Italia fa parte dello SE Italian Index.

Nel corso degli ultimi anni si è rilevato, da parte di Terna, un costante avvicinamento alle indicazioni internazionali sulla sostenibilità provenienti dall’Ue, Onu e Ocse, dovuto in prima istanza, ad una visione strategica e ad un orientamento più sistemico nella gestione dei temi ESG.

Considerando la forte presenza dell’azionista pubblico e di un patto di sindacato, sarebbero auspicabili alcuni miglioramenti sul piano della governance e nell’indipendenza degli organi apicali.