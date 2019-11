Terna sigla accordo con BEI per finanziare investimenti su rete elettrica

editato in: da

(Teleborsa) – Terna ha siglato un accorso con la BEI – Banca Europea per gli Investimenti, per un finanziamento da 490 milioni di euro a sostegno di investimenti per migliorare l’affidabilità e la qualità della rete elettrica. Con questa operazione salgono a 2,15 miliardi i finanziamenti complessivi concessi dalla BEI alla società che gestisce l’infrastruttura.

Per la prima volta, il finanziamento è dedicato agli “investimenti di rinnovo” e consiste nella sostituzione di asset e singoli componenti con modalità ecocompatibili.

Il prestito è caratterizzato da durata più lunga e costi più competitivi rispetto a quelli di mercato. L’accordo prevede l’erogazione di due tranche a tasso fisso, ognuna con durata pari a circa 22 anni. La prima con erogazione prevista a giugno 2020 per un ammontare di 147 milioni di euro a tasso fisso pari a 0,717%; la seconda, con erogazione prevista a marzo 2021 per un ammontare di 343 milioni di euro, con tasso fisso pari a 0,78%.

“Questa operazione conferma l’impegno della banca dell’Unione europea nel settore cruciale delle reti energetiche e rafforza ulteriormente la proficua collaborazione con Terna”, afferma Dario Scannapieco, Vice-Presidente della BEI, ricordando che la Banca è stata al fianco di Terna nei principali piani di investimento per l’ammodernamento e lo sviluppo del network, come nel caso dell’interconnessione Italia-Francia, che definisce “un progetto di eccellenza internazionale”.

“Il contributo che la Banca Europea per gli Investimenti offre per migliorare l’affidabilità e la qualità della rete elettrica è per noi molto importante. L’accelerazione degli investimenti sulla rete di trasmissione nazionale, a sostegno della transizione energetica in atto nel Paese, ci consente di guardare con fiducia verso un mercato elettrico integrato sempre più sicuro, efficiente e sostenibile” ha dichiarato Luigi Ferraris, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.

(Foto: Fre Sonneveld on Unsplash)