Terna, Premio “Manager Utility 2018 – Energia” all’Ad Ferraris

(Teleborsa) – “Utilities, un patrimonio per la crescita del Paese. Quali politiche per accelerare gli investimenti?”: questo il titolo del XIX Workshop annuale dell’Osservatorio sulle utilities organizzato da Agici e Accenture, oggi martedì 5 marzo a Milano, presso Palazzo Clerici. Un programma molto ricco e numerose tavole rotonde sul tema dell’energia e delle utilities, per dare voce ai più influenti manager del panorama societario italiano e internazionale.

L’evento è anche l’occasione per consegnare i premi Manager Utility 2018 della Rivista Management delle Utilities e delle Infrastrutture: tra i vincitori di quest’anno Luigi Ferraris, Amministratore Delegato di Terna al quale è stato assegnato il “Premio 2018 – Energia” per “l’impegno profuso in Terna quale abilitatore verso un modello energetico sempre più sostenibile, efficiente, sicuro e innovativo”, si legge in una nota ufficiale.

EFFICIENZA, SICUREZZA, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ – “Accolgo con grande soddisfazione questo prestigioso premio – ha commentato Ferraris – che rappresenta il riconoscimento dell’impegno mio e di Terna per rendere la rete elettrica sempre più efficiente, sicura e sostenibile. Il sistema elettrico rappresenta un fattore fondamentale e abilitante per lo sviluppo sostenibile della società e del territorio, e dovrà essere sviluppato attraverso investimenti volti alla sicurezza delle nostre collettività, da attuare con modalità nuove e innovative di collaborazione e dialogo.

TERNA ACCENDE LA LUCE SUL FUTURO – “Siamo protagonisti di una transizione energetica che coinvolge tutto il settore e il vettore elettrico è uno degli strumenti essenziali per raggiungere i target fissati dal Piano Energia e Clima”, ha concluso.

Ferraris è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna da maggio 2017.