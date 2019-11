Terna, perfezionato acquisto concessione Brasile

editato in: da

(Teleborsa) – Terna, tramite la sua controllata Terna Plus, ha perfezionato il closing dell’operazione, annunciata al mercato lo scorso 12 aprile, con Construtora Quebec, società di costruzione nel settore energetico attiva in Brasile, per l’acquisizione di due nuove concessioni di infrastrutture elettriche nel Paese sudamericano.

Con il closing si è conseguita l’acquisizione della quota di controllo della prima delle due società oggetto della transazione, titolare di una delle due concessioni per la realizzazione di un’infrastruttura elettrica a 500 kV lunga circa 190 km.

L’accordo prevede per il Gruppo Terna lo sviluppo, la costruzione e la gestione degli asset, con affidamento a Construtora Quebec delle attività EPC. Il valore dell’operazione, che comprende i costi di sviluppo e di realizzazione delle opere, è di circa 60 milioni USD e sarà finanziato in gran parte attraverso un’operazione di project financing.