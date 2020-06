Terna, Corte UE conferma riduzione finanziamenti

editato in: da

(Teleborsa) – La Corte UE ha respinto il ricorso di Terna e ha confermato la riduzione dei finanziamenti per alcuni progetti sulle reti transeuropee dell’energia.

La vicenda riguarda due progetti, del 2008 e del 2010, sulla trasmissione elettrica tra Italia e Francia per i quali il Gruppo aveva ricevuto circa 2 milioni di euro dall’Europa.

Nel 2015, a seguito di un’indagine, la Commissione UE aveva ordinato a Terna il pagamento di circa 500 milioni dopo aver riscontrato irregolarità nell‘assegnazione senza gara dei servizi legati a due progetti della società del Gruppo, la Cesi.

Secondo la Commissione, la mancanza di gara pubblica aveva comportato la violazione della normativa europea in materia di appalti pubblici. Terna aveva presentato ricorso al Tribunale UE, che lo aveva respinto, quindi aveva impugnato la decisione alla Corte di Giustizia.

Respingendolo in via definitiva, la Corte ricorda che, secondo il diritto Ue in materia di appalti pubblici, gli enti aggiudicatori (in questo caso Terna) possono eccezionalmente fare a meno della gara quando, per ragioni di natura tecnica, l’appalto può essere affidato unicamente a un soggetto.

Nel caso specifico, però, Terna non ha provato che fosse assolutamente necessario affidare i servizi in questione, senza gara, proprio a Cesi e non ad altri.