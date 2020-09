Terna: concluso con successo lancio bond a 10 anni per 500 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Terna ha lanciato oggi con successo un’emissione obbligazionaria per 500 milioni di euro destinata a investitori istituzionali.

L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta di oltre 3 volte l’offerta, è stata realizzata nell’ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 8 miliardi di euro, a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s, “(P)Baa2” da Moody’s, “BBB+” da Fitch e “A-” da Scope.

Il bond ha una durata pari a 10 anni e scadenza in data 25 settembre 2030, pagherà una cedola pari a 0,375%, la più bassa di sempre per un’obbligazione di una corporate italiana con questa durata, e sarà emesso a un prezzo pari a 99,502, con uno spread di 65 punti base rispetto al midswap e uno spread indicativo più basso di circa 50 bps rispetto al Btp di pari durata. Il costo effettivo per Terna dell’emissione risulta, quindi, pari a 0,426% rispetto a un costo medio complessivo del debito netto consolidato di Piano pari all’1,4%.

Per il bond sarà presentata richiesta per l’ammissione a quotazione alla Borsa del Lussemburgo.