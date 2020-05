Terna, Cda nomina Donnarumma amministratore delegato e direttore generale

editato in: da

(Teleborsa) – Riunito oggi sotto la presidenza di Valentina Bosetti, il neoeletto Consiglio di amministrazione di Terna ha nominato all’unanimità amministratore delegato e direttore generale della Società Stefano Antonio Donnarumma, che si è dimesso dalla carica di ad dell’Acea.

Il Consiglio – fa sapere la Società in una nota – “ha approvato l’assetto dei poteri, attribuendo alla presidente Bosetti il compito istituzionale di rappresentare la società, guidare e dirigere i lavori del consiglio, in coordinamento con l’amministratore delegato”. A Donnarumma “sono stati conferiti, in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per l’amministrazione della società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto o mantenuti dal consiglio nell’ambito delle proprie competenze”.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori il Cda “ha accertato in capo a tutti i consiglieri la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa per il gestore del sistema di trasmissione dell’energia elettrica, e il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità”.

Il Consiglio ha, inoltre, provveduto alla ricostituzione dei Comitati interni già istituiti provvedendo alla nomina dei Componenti in coerenza con le indicazioni del Codice di Autodisciplina.