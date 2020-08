Terna annuncia closing acquisto linea elettrica in Brasile

editato in: da

(Teleborsa) – Terna, tramite la controllata Terna Plus che gestisce le attività internazionali del gruppo, ha perfezionato il closing con Costrutora Quebec, società di costruzione nel settore energetico attiva in Brasile, per l’acquisizione della linea elettrica Linha Verde I, seconda delle due concessioni acquisite da Terna nel Paese sudamericano e annunciate al mercato nell’aprile 2019.

Il valore dell’operazione, che comprende i costi di sviluppo e di realizzazione delle opere, è di circa 50 milioni di dollari e sarà finanziato in gran parte attraverso un’operazione di project financing.

(Foto: Fre Sonneveld on Unsplash)