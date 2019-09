Terna, -0,2% su anno consumi elettrici ad agosto, stabili nei primi 8 mesi del 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve calo dei consumi elettrici ad agosto in Italia su base annua. Nel mese scorso la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,5 miliardi di kWh, in leggera flessione (-0,2%) rispetto allo stesso mese del 2018. “Tale risultato – si legge in una nota di Terna – è stato ottenuto con un giorno lavorativo in meno (21 a fronte di 22) e con una temperatura media pressoché uguale rispetto ad agosto 2018″.

Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura porta a una variazione positiva dello 0,6%. “La domanda dei primi otto mesi del 2019 risulta stazionaria rispetto al corrispondente periodo del 2018”, segnala Terna aggiungendo che “a livello territoriale la variazione tendenziale di agosto 2019 è risultata disomogenea: negativa al Nord (-3,1%) e positiva al Centro (+1,8%) e al Sud (+4,1%)”.

In termini congiunturali, prosegue la nota, il valore destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura dell’energia elettrica richiesta ad agosto 2019 ha fatto registrare una variazione lievemente negativa (-0,2%) rispetto al mese precedente (luglio 2019).

“Tale risultato, anche se in flessione, mantiene il profilo del trend su un andamento leggermente crescente“, spiega Terna. Nel mese di agosto 2019 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per il 91,6% con produzione nazionale e per la quota restante (8,4%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero.

In dettaglio, la produzione nazionale netta (24,4 miliardi di kWh) è risultata in aumento rispetto ad agosto 2018 (+1,9%). In crescita le fonti di produzione termica (+0,4%), geotermica (+2,5%), idrica (+4,7%) e fotovoltaica (+6,9%). In flessione la fonte di produzione eolica (-0,8%).