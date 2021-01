Tenderstories, Fedele Usai nuovo amministratore delegato

editato in: da

(Teleborsa) – Fedele Usai è il nuovo amministratore delegato di Tenderstories, nuova denominazione di Tendercapital Productions. L’ex Amministratore Delegato di Condé Nast Italia guiderà l’emanazione italiana della società attiva nella creazione di contenuti originali e nella produzione audiovisiva.

Fedele Usai è stato sino a fine 2020 Amministratore Delegato di Condé Nast Italia, company in cui era approdato 9 anni prima. In precedenza, ha maturato un’importante carriera nelle principali agenzie di pubblicità italiane, dapprima in BGS poi in Bates, Leo Burnett e TBWA di cui nel 2009 è diventato Amministratore Delegato, passando prima per FIAT, chiamato da Sergio Marchionne a guidare per due anni la comunicazione del brand FIAT a livello mondiale.

La nomina di Fedele Usai segue l’ingresso di Malcom Pagani, nominato Direttore Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per l’Italia lo scorso novembre.

“Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che oggi e negli anni a venire proporrà sfide sempre più affascinanti – ha affermato Fedele Usai – Tenderstories si candida a diventare un player di riferimento nel mercato dei contenuti di qualità con una vocazione internazionale. È una avventura che affronto con grande entusiasmo e soprattutto con i migliori compagni di viaggio, Moreno e Malcom, che mi potessi augurare”.

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così l’ingresso di Usai in Tenderstories: “Sono entusiasta dell’arrivo di Fedele, che completa la squadra di Tenderstories. La sua consolidata esperienza in ambito media ed i grandi risultati da lui raggiunti lo rendono la persona ideale per guidare Tenderstories nel suo percorso di sviluppo strategico”.