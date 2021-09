Tendercapital, Zani: “Inclusività porta benefici per investitori e migliore qualità della vita”

editato in: da

(Teleborsa) – “Il Salone del Risparmio è un’occasione preziosa per riflettere sulle prospettive di rilancio dell’economia e discutere dei settori sui quali puntare in vista della ripartenza post pandemia. In tal senso, riteniamo fondamentale confrontarci con gli investitori istituzionali e gli investitori privati sull’importanza di convogliare parte del risparmio in nuovi investimenti nel sistema produttivo che rappresentino un volano senza precedenti per la ripresa”. È quanto ha affermato Moreno Zani, presidente di Tendercapital intervistato in occasione dell’evento “Capitane coraggiose” promosso da Tendercapital al Salone del Risparmio di Milano con l’obiettivo di promuovere il women empowerment e l’imprenditoria al femminile, limitando le disuguaglianze di genere.



Con l’evento “Capitane coraggiose” Tendercapital ha acceso i riflettori del Salone del Risparmio 2021 sulle disuguaglianze di genere e sull’imprenditoria femminile. Da dove deriva la scelta di evidenziare proprio queste tematiche?

“Le abbiamo scelte perché riteniamo che in questo momento ci sia, giustamente, molta attenzione sull’ambiente ma poca sulla parte sociale dei criteri di sostenibilità. Ci sembrava, dunque, interessante portare all’attenzione degli operatori e di tutti i presenti al Salone del Risparmio, il problema dell’inclusività e, soprattutto, una storia di successo imprenditoriale femminile”.

È conveniente investire in inclusività?

“È conveniente perché, in questo modo, rendiamo parte del sistema produttivo anche coloro che probabilmente nel passato sono state escluse e sicuramente a livello globale ne beneficiamo tutti. Oltre che in rendimento questo porta vantaggi anche sul fronte della qualità della vita”.

Che peso ha in Tendercapital la “S” di ESG?

“Da noi ha un peso molto importante perché sia nelle applicazioni delle scelte di investimento che facciamo, sia nella nostra vita quotidiana, questo è uno dei driver trainanti. Scegliamo le società sulla base dei loro principi etici facendo una particolare attenzione a quelli contraddistinti dalla ‘S’, così come sul fronte interno cerchiamo di creare un welfare tale da permettere ai nostri dipendenti di lavorare serenamente”.