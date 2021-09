Tendercapital, Zani: “Dirottare risparmi nel sistema produttivo per incentivare economia reale”

editato in: da

(Teleborsa) – “La maggioranza degli italiani si è abituata negli anni ad acquistare Btp che staccavano regolare cedola e che potevano essere ceduti in qualsiasi momento. Ora, il passaggio da un titolo di Stato a un fondo di investimento alternativo chiuso può risultare un salto troppo grande, invece utilizzando sistemi alternativi liquidi questo spostamento è più graduale. L’obiettivo è quello di dirottare una parte dei risparmi nel sistema produttivo e ciò potrebbe essere un volano senza precedenti per l’economia del Paese”. È quanto ha affermato Moreno Zani, presidente di Tendercapital, al Salone del Risparmio di Milano.

“Il nostro ruolo, come Tendercapital, – ha proseguito Zani – è quello di identificare degli investimenti che siano destinati all’economia reale, in settori trasversali, cercando di coinvolgere sia gli investitori istituzionali, che dispongono di molta liquidità, sia gli investitori privati, tramite le loro banche, con il fine di investire in questo tipo di asset. Per quanto riguarda la silver economy Tendercapital segue le sue dinamiche attraverso un Osservatorio che abbiamo istituito insieme al Censis. La silver economy ha avuto e avrà sempre un ruolo di ammortizzatore sociale. I nonni hanno sostenuto le famiglie e attutito l’impatto del Covid, sono inoltre dei grandi consumatori, che incentivano la domanda interna”.