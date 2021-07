Tencent acquisisce la britannica Sumo per 919 milioni di sterline

editato in: da

(Teleborsa) – Il colosso tech cinese Tencent Holdings ha stretto un accordo definitivo per acquisire l’azienda di videogiochi britannica Sumo Group, quotata sul London Stock Exchange. L’offerta è di offre 513 pence per azione Sumo, pari a un premio del 43% rispetto alla precedente chiusura della società britannica. Su base completamente diluita, l’offerta valuta Sumo a circa 919 milioni di sterline (circa 1 miliardo di euro). Tencent possiede già circa l’8,75% di Sumo.

Sumo crea giochi per altre società, incluse Apple, Xbox Game Studios, Electronic Arts, Activision Blizzard e Ubisoft Entertainment. “Il board di Sumo crede fermamente che l’attività possa trarre vantaggio dall’ampio ecosistema dei videogiochi di Tencent, dalla comprovata esperienza settoriale e dalle risorse strategiche dell’azienda”, ha detto Ian Livingstone, presidente non esecutivo di Sumo.

Seduta decisamente positiva per Sumo, che tratta in rialzo del 42,18%, portandosi a 509. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 515,3 e successiva a 525,3. Supporto a 505,3.