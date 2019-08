Tenaris sotto pressione in Borsa

editato in: da

Giornata difficile per Tenaris, che evidenzia una forte perdita del 2% in Borsa. A penalizzare il titolo concorre anche il risultato delle primarie in Argentina, paese dove il produttore di tubi è operativo, sfavorevole all’attuale presidente Macrì.

Il quadro tecnico di Tenaris segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 9,8 Euro, mentre al rialzo individua l’area di resistenza a 10,11. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 9,7.

