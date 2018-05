Tenaris si scalda dopo decisione USA su dazi

editato in: da

(Teleborsa) – A Piazza Affari brilla Tenaris, con un aumento del 2,06%. Il produttore di tubi in acciaio sembra beneficiare della decisione degli Stati Uniti di prolungare l’esenzione dei dazi sull’acciaio a giugno per l’Unione Europea.

Oggi, 2 maggio 2018, si riunisce l’Assemblea dei soci per approvare il bilancio 2017.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione al produttore di tubi per l’esplorazione e la produzione di gas rispetto all’indice di riferimento.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 15,99 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15,7. L’equilibrata forza rialzista di Tenaris è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16,29.

