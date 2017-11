Tenaris fa il pieno di utili nel terzo trimestre

(Teleborsa) – Avvio di giornata in pole position per Tenaris che a Piazza Affari fa un balzo del 6%, in un listino che avanza con poca decisione.

A dare una spinta al titolo i risultati trimestrali diffusi ieri 1° novembre, a mercati chiusi.Il Gruppo ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con un utile netto di 95 milioni di dollari, in netta salita dai 15 milioni registrati nello stesso periodo nel 2016.

Il margine operativo lordo (EBITDA) è balzato a quota 225 milioni rispetto ai 133 milioni del terzo trimestre 2016.

In crescita anche il fatturato che arriva a 1,303 miliardi di dollari dai 987 milioni dello scorso anno. “Nel quarto trimestre e proseguendo nel 2018, ci attendiamo che le nostre vendite nelle Americhe continuino a crescere”, si legge nella nota che ha rivelato i conti.