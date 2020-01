Tenaris, completa acquisizione di Ipsco Tubulars

editato in: da

(Teleborsa) – Tenaris ha completato l’acquisizione della società americana Ipsco Tubulars da PAO TMK.

Il prezzo di acquisizione è stato di 1.067 milioni di dollari (incluso circa 220 milioni di dollari di capitale circolante). Tenaris consoliderà Ipsco a partire dal primo trimestre 2020.

In relazione alla chiusura della transazione, le parti hanno stipulato un accordo di 6 anni in base al quale, a partire dal 2 gennaio 2020, Tenaris sarà il distributore esclusivo OCTG di TMK negli Stati Uniti e in Canada.

“L’acquisizione Ipsco segna un nuovo capitolo della nostra espansione negli Stati Uniti e rappresenta un’altra pietra miliare nella storia di Tenaris” – ha affermato Paolo Rocca, Presidente e CEO di Tenaris -.

A Piazza Affari l’azione segna un rialzo dello 0,3% collocandosi tra i pochi e migliori titoli del principale paniere FTSE MIB.