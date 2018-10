editato in: da

(Teleborsa) – AQR Capital Management, dalla data del 16 ottobre 2018, ha mantenuto le posizioni ribassiste su Tenaris all’1,18%.

Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

Intanto in Borsa composto ribasso per il produttore di tubi per l’esplorazione e la produzione di gas, in flessione dell’1,50% sui valori precedenti.