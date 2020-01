Telepass Pay Ecosystem: domani premiazione vincitore. E presentazione servizio Next

editato in: da

(Teleborsa) – Nuove idee e progetti per la mobilità sostenibile in ambito urbano. Telepass sceglie Milano, una delle grandi città europee dove è maggiormente diffusa la propria piattaforma di servizi digitali, per premiare la startup vincitrice di Telepass Pay Ecosystem. L’evento finale è in calendario domani 22 gennaio 2020 presso la Fondazione Feltrinelli.

Il progetto, lanciato lo scorso settembre e finalizzato a trovare nuove idee per la mobilità intelligente, tramite l’uso degli strumenti della più moderna tecnologia (IOT, AI e Costumer Engagement), ha visto la partecipazione di 50 startup.

All’evento interverrà l’Assessore alla mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli. L’Amministratore delegato di Telepass, Gabriele Benedetto, presenterà in anteprima Telepass Next, l’innovativa piattaforma sviluppata da Telepass con Arval per agevolare l’esperienza della “guida connessa”.

Previste due tavole rotonde: “La mobilità intelligente del futuro. Quali nuove opportunità?” e “L’ecosistema della mobilità, tra innovazione, business e sostenibilità” moderate da Massimo Sideri, Editorialista Corriere della Sera e responsabile Corriere Innovazione.