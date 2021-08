Telepass ed Enel X: insieme per una mobilità sempre più green

editato in: da

(Teleborsa) – Telepass, leader italiano della mobilità integrata, ed Enel X, business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica, hanno annunciato la partnership per una mobilità smart e sostenibile: le stazioni di Enel X per la ricarica dei veicoli elettrici, infatti, sono state integrate nell’app Telepass Pay.

“L’accordo che sigliamo con Telepass è un chiaro esempio di come la mobilità elettrica sia sempre più centrale anche nelle strategie di business delle aziende che si occupano di soluzioni per la mobilità integrata – ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia –. Da oggi per tutti i clienti di Telepass sarà ancora più facile e veloce trovare i punti di ricarica di Enel X, potendo contare su una rete capillare che copre tutto il Paese interamente visibile sull’app di Telepass. Un servizio a valore aggiunto che rientra nella strategia di business di Enel X, impegnata nel dialogo con grandi partner del settore e nello sviluppo di tecnologie di ricarica necessarie per accelerare il processo di transizione verso la mobilità sostenibile”.

“Con l’integrazione delle stazioni di ricarica di Enel X nel nostro ecosistema integrato di mobilità, aggiungiamo un nuovo tassello all’impegno verso una mobilità sempre più green” – ha commentato Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass –. La mobilità elettrica è sempre più presente nella nostra quotidianità, soprattutto nei centri urbani, e l’obiettivo di Telepass è contribuire all’espansione delle modalità di spostamento green. In quest’ottica infatti, su Telepass Pay è già possibile, ad esempio, noleggiare monopattini, bici e scooter elettrici per muoversi in città nel rispetto dell’ambiente, oppure prenotare un lavaggio auto a domicilio erogato dalla startup di car washing ecosostenibile Wash Out, parte del Gruppo Telepass”.