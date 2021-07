Telepass, dall’app di servizi digitali si potranno acquistare i biglietti Itabus

editato in: da

(Teleborsa) – Telepass ha aggiunto al suo ecosistema di servizi digitali l’acquisto dei biglietti dei pullman tramite app grazie alla partnership con Itabus, operatore italiano di trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza. Per acquistare un biglietto Itabus sarà sufficiente avviare l’applicazione mobile Telepass Pay, scaricabile su smartphone Android e iOS, accedere all’area dedicata al Servizio Pullman integrato nella app, in modo da visualizzare l’orario e il prezzo del biglietto, e procedere al pagamento.

Dalla app l’utente potrà anche visualizzare tutti i dettagli del biglietto che dovrà essere mostrato al personale di controllo all’accesso al pullman. Inoltre, durante la fase di acquisto, il cliente potrà acquistare biglietti per sé o per altre persone, scegliere l’ambiente di viaggio desiderato (Comfort+ o Top), l’opzione Flex, il posto a sedere o ulteriori servizi aggiuntivi (es. ulteriori bagagli). Itabus, operativo dallo scorso 27 maggio, al momento collega 70 città italiane per un totale di oltre 400 itinerari.

“Il settore turistico, uno dei più colpiti dall’emergenza coronavirus in Italia, è pronto alla ripartenza in questa nuova stagione estiva alle porte, specialmente nelle città d’arte, nei centri storici e nelle località sul litorale e Telepass promuove una nuova sinergia con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti delle persone – ha dichiarato Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass – La partnership con Itabus ci consente di ampliare l’ecosistema Telepass nel mondo dei viaggi, offrendo ai clienti la semplicità e la rapidità nell’acquisto dei biglietti pullman, tramite app, per spostarsi tra città italiane anche molto lontane tra loro.”

L’Amministratore Delegato di Itabus, Enrico Zampone, ha commentato: “Grazie a questa nuova partnership con Telepass arricchiamo l’offerta a disposizione dei nostri viaggiatori, garantendo una modalità di acquisto sicura, rapida e accessibile a tutti. Itabus è un’azienda giovane, che guarda continuamente all’innovazione, e che in questa fase di ripartenza vuole dare il suo contributo per la ripresa dell’intero settore dei trasporti e del turismo”.