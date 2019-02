Telepass, a marzo il servizio sbarca anche in Germania e Scandinavia

editato in: da

(Teleborsa) – Telepass non arresta la sua diffusione e amplia ulteriormente il proprio raggio d’azione in Europa sbarcando in Germania e Scandinavia. A partire da marzo, con l’estensione del servizio alla Germania, sarà, possibile utilizzare la piattaforma per il pagamento del pedaggio anche sui 56 chilometri della della rete autostradale tedesca. Un traguardo importante per la società controllata dal Gruppo Atlantia, guidato dall’Ad Giovanni Castellucci, che porta a 94mila i chilometri di strade e autostrade percorribili pagando il pedaggio tramite Telepass.

Il servizio farà il suo ingresso nel mercato tedesco con il dispositivo Telepass Sat, che potrà essere utilizzato per il pagamento del pedaggio dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate. Un accordo raggiunto dalla società dopo l’esito positivo del test del sistema, durato oltre due anni, effettuato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti tedesco. Prima del via libera, era, infatti, necessario certificare l’affidabilità del sistema per l’individuazione dei percorsi effettuati sulle autostrade locali che in Germania non sono dotate di barriere di accesso.



Partendo da una base di circa 700mila veicoli nel settore del truck, con l’apporto tedesco, Telepass punta, ora, nel giro di tre anni a superare il milione di clienti. A questo target di clientela, la società del Gruppo Atlantia estenderà anche i servizi a valore aggiunto sul fronte della gestione delle flotte aziendali, utilizzati già oggi da oltre 80mila clienti.

Ma, entro il prossimo mese, Telepass Sat arriverà anche in Danimarca, Svezia e Norvegia, dove, oltre che per il pedaggio, potrà essere utilizzato anche per il pagamento dei servizi di traghettamento offerti dalle compagnie norvegesi Bastø Fosen AS, Fjord1 ASA, Torghatten Nord AS e ATB.

Salgono, così, a 11 i Paesi serviti da Telepass a livello europeo che, oltre, ai nuovi entranti comprendono già Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Austria e Polonia. A questi, entro fine 2019, si aggiungeranno anche Ungheria e Slovenia.