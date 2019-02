Telefonia, svolta tariffe: nel 2018 primo calo sull’effetto competizione

editato in: da

(Teleborsa) – Il 2018 verrà ricordato come l’anno della svolta per i costi della telefonia, che sono finalmente scesi per effetto della competizione e senza tagliare sull’offerta che è addirittura migliorata.

Sempre meno euro e più Giga negli abbonamenti ricaricabili – Secondo l’analisi di Facile.it, in soli 12 mesi il costo medio dei principali piani ricaricabili è sceso del 22% dai 15 euro di gennaio 2018 ai 12 euro medi chiesti a gennaio 2019, mentre i GB dati inclusi nelle offerte sono aumentati del 130%. dai 12 GB del 2’018 ai 28 GB di gennaio 2019.

Insoddisfatti e (ora) ripagati – Una evoluzione importante per un Paese come l’Italia dove il 90% della popolazione adulta ha un contratto di telefonia mobile e, tra questi, il 37% ha più di una scheda SIM. Che gli italiani non fossero pienamente soddisfatti dei fornitori di telefonia mobile era già emerso da una recente indagine di mUp Research secondo la quale, nel 2018, più di un cliente su tre (36%) ha cambiato il proprio operatore mobile e, addirittura, il 14% ha dichiarato di aver cambiato compagnia più di una volta nel corso dello stesso anno.