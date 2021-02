Telecomunicazioni, Hedberg (WINDTRE): “C’è bisogno di una politica industriale”

editato in: da

(Teleborsa) – L’Italia ha bisogno di una politica industriale, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni, per superare gli effetti della pandemia e rilanciare il Paese. Lo ha affermato Jeffrey Hedberg, Amministratore Delegato di WINDTRE, in una lunga ed articolata intervista sulla Stampa.

Il manager invita a cogliere l’opportunità della terribile crisi scatenata dal virus, sollecitando una politica industriale e confidando nel governo Draghi.

Ricordando che l’industria delle Tlc ha risposto efficacemente alla pandemia ed al lockdown, con “responsabilità, collegando famiglie, scuole e aziende, attuando una inedita, e per certi versi rivoluzionaria, politica industriale”, Hedberg si dice pronto a fare la sua parte per realizzare una equa ed efficace rete unica utile per il Paese.

Sull’utilizzo dei fondi del Recovery per le infrastrutture, il Ceo indica una serie di priorità: accelerare la diffusione della banda ultralarga, fibra e 5G, per sviluppare linee fisse e mobili; semplificare le regole per la realizzazione della rete, come permessi e autorizzazioni, verso un sistema più snello e affidabile; lavorare sulle competenze dei singoli perché il progresso non è solo questione di soldi, ma anche di talenti personali che – sottolinea Hedberg – “in Italia non mancano affatto”.