Telecom, il 10 novembre si attendono novità su newco dei data center

(Teleborsa) – Si attendono per il prossimo 10 novembre novità sulla newco dei data center di Telecom Italia. Secondo quanto riporta Radiocor, infatti, all’ordine del giorno del consiglio di amministrazione in programma per quella data ci sarebbe proprio il dossier relativo alla creazione della nuova società da inquadrare nell’ambito della partnership con Google siglata lo scorso marzo.

Proprio in quella occasione TIM aveva sottolineato di puntare “a un’accelerazione nella crescita dei suoi ricavi da servizi tecnologici, con l’obbiettivo di raggiungere 1 miliardo di euro di ricavi e 0,4 miliardi di euro di EBITDA entro il 2024”, mentre il ceo di Tim, Luigi Gubitosi ,aveva dichiarato che la ricerca del partner si sarebbe concentrata nell’ultimo trimestre del 2020.

Il progetto dell’azienda è, infatti, quello di creare una newco in cui far entrare un socio ma senza perdere il controllo della società, anche a seguito di una potenziale Ipo.

Resta aperta la strada della gara per la selezione del partner, con la possibilità di sceglierlo poi in via definitiva da una rosa di pretendenti.