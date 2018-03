Telecom, dietrofront alla vendita di Persidera?

(Teleborsa) – Dietrofront di TIM alla vendita Persidera. Secondo alcuni rumors di stampa nel giorno in il gruppo di telecomunicazioni avrebbe dovuto siglare la proposta di acquisto di Persidera ricevuta da F2i e Rai Way per la cessione della società dei multiplex, TIM ferma tutto e rinvia la vendita.

Lo stop alla cessione arriva dopo che la scorsa settimana TIM aveva dato il mandato all’Amministratore Delegato Amos Genish per finalizzare l’operazione.

Intanto a Piazza Affari, Telecom Italia con un rialzo dello 0,27% resiste alle vendite che si sono abbattute sul principale listino milanese che ora cede l’1,88%.