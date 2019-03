Tecnologie emergenti, Convegno per accelerarne la presenza in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – L’Italia, dopo una serie di misure culminate con il DL semplificazioni approvato a febbraio 2019, ha deciso di accelerare il proprio impegno sulle tecnologie emergenti per il Sistema Paese e mettersi all’avanguardia su questo fronte nel contesto europeo.

Per parlare di questo argomento, si terrà il prossimo 2 aprile il convegno su “Tecnologie emergenti per l’Italia, Blockchain, IoT e Intelligenza Artificiale”, organizzato da Agenda Digitale, presso la Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari.

Il convegno, in cui saranno presenti Alessandro Longo, Direttore Responsabile di Agenda Digitale.eu, Andrea Rangone, Ceo Digital 360 e il Sottosegretario di Stato al Mise Andrea Cioffi, cercherà di trovare le risposte a diversi quesiti.

In primo luogo si analizzerà l’impatto degli interventi normativi su blockchain, intelligenza artificiale, internet delle cose e quali conseguenze possibili si potrebbero riversare sui diversi settori del made in Italy e industriale. Oltre a ciò si approfondirà la questione dispiegando come meglio indirizzare questo impegno, nella fase attuativa che ora si apre, per la promozione del sistema Italia, da parte delle piccole e medie imprese.