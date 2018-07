Tecnocasa, stock mutui ai massimi di sempre

editato in: da

(Teleborsa) – Lo stock di mutui in essere in Italia si è quasi riportato al top del 2011: un segnale di maturità del mercato? I dati vengono forniti dall’Ufficio studi Tecnocasa, che ha esaminato le consistenze, desunte da dati Bankitalia, rielaborando anche le serie storiche per un confronto.

Nel quarto trimestre 2017 si registra uno stock di mutui pari a 313.519 milioni di euro, in aumento rispetto al trimestre precedente (+3%). Il dato consolida la crescita del monte finanziamenti in corso dal 2014 e si spinge a ridosso del valore più alto di sempre che è stato registrato nel 2011, quando lo stock mutui si attestava 313.864 milioni di euro.

Tecnocasa ipotizza anche che questo tetto dovrebbe presumibilmente essere superato con i valori delle prossime rilevazioni del primo trimestre 2018.