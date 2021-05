editato in: da

(Teleborsa) – Si è perfezionato, in data odierna, il closing per la cessione, nei termini e alle condizioni già resi noti al mercato, della totalità delle quote detenute in Amleto ApS, holding titolare esclusivamente dell’intero capitale sociale di Exerp ApS, società danese attiva nel members management software dei club (Exerp), a Battery Ventures, società di investimento statunitense.

Lo fa sapere Technogym con una nota in esecuzione dell’accordo sottoscritto in data 14 maggio 2021.