Technogym, nel 2017 continua la crescita

(Teleborsa) – Technogym archivia il 2017 con ricavi consolidati preliminari pari a Euro 598,2 Milioni, in crescita del 7,7% rispetto al 2016. A cambi costanti la crescita è pari al 9,3%.

Importanti crescite in Nord America (+13%), grazie all’importante risultato degli Stati Uniti (+20%), che testimonia l’interesse da parte dei più importanti operatori per la soluzione wellness Technogym. In crescita a doppia cifra anche le regioni Asia Pacific (+10%), trainata dalla Cina (+30%), e Sud America (+26%), in ulteriore progresso rispetto alla forte crescita registrata nel 2016.