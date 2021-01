Technogym in denaro dopo Buy di Equita

editato in: da

(Teleborsa) – Balza in avanti Technogym, che registra un incremento dell’1,46%, dopo che gli analisti di Equita Sim hanno indicato un giudizio Buy con Target Price fissato a 10,5 euro. Per il broxer, l’azienda attiva nel settore degli attrezzi per lo sport ed il fitness manterrà un profilo di alti margini e generazione di cassa grazie ad una crescita dei volumi take da poter compensare più alti costi di marketing e vendita.

Lo scenario su base settimanale del leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia All-Share. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Technogym, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 8,922 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 9,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 8,833.