Technogym, fatturato in crescita nei nove mesi

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo i buoni risultati del primo semestre, Technogym conferma anche sui nove mesi una crescita dei ricavi superiore al mercato di riferimento. I ricavi consolidati a cambi correnti sono aumentati del 7,2% rispetto al corrispondente periodo del 2018. A cambi costanti la crescita è stata del 5,4%. In particolare le vendite nei primi nove mesi del 2019 si sono attestate a 464,8 milioni di Euro contro i 433,5 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2018 grazie ad una performance positiva in tutte le aree geografiche. Di particolare rilievo la crescita delle vendite registrata nei mercati ad alto potenziale per lo sviluppo futuro quali Nord America (+17,4%)ed APAC(+24,9%).

“L’andamento dei ricavi dei primi nove mesi ci rende quindi confidenti di raggiungere i nostri obiettivi di crescita per l’anno”, ha dichiarato Nerio Alessandri, Presidente e Amministratore Delegato della società che produce attrezzature e tecnologie per il fitness.

Nonostante i risultati crolla il titolo a Piazza Affari: -5,29%.