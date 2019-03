Technogym, bilancio più che positivo nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Approvata la relazione annuale consolidata e il progetto di bilancio relativo al 2018 di Technogym. Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda attiva nel settore degli smart equipment, service e digital per il fitness, lo sport e health e nel più ampio settore del wellness, ha confermato Ricavi Consolidati per 634 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto al 2017. Se rilevati a cambi costanti la crescita è pari al +10%.

Anche l‘Ebitda Adjusted è in aumento di 14,5 milioni rispetto all’esercizio precedente, con un valore che si attesta a 134,4 milioni euro e in crescita del 12,2%.

L’Utile di Gruppo è pari a 93 milioni, in aumento di Euro 32,1 milioni, con un rinvigorimento del 52,6% rispetto ai 60,9 milioni del 2017. Tale incremento è riconducibile in maniera consistente all’incremento del Risultato Operativo e agli effetti dell’accordo sul patent box che ha generato un contributo positivo pari a circa 15 milioni di euro.

Technogym chiude il 2018 con fatturato in crescita e anche la posizione finanziaria dell’azienda italiana, con un indebitamento di 35 milioni, è in miglioramento se paragonata alla precedente in cui si registrava una perdita di 41 milioni.

A tal proposito è stato proposto un Dividendo, raddoppiato rispetto a quello del 2017, di 0,18 euro per azione, pari a complessivi 36 milioni di euro.