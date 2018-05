Techedge si avvia verso Palazzo Mezzanotte

editato in: da

(Teleborsa) – Techedge non si ferma mai, dopo l’acquisizione a marzo della società americana NIMBL punta alla quotazione in Borsa.

La start up italiana che si occupa di coniugare hi-tech e advisory, per aiutare le aziende a diventare innovative e agili, si avvia verso Palazzo Mezzanotte per la quotazione nel segmento STAR, entro la fine del 2018.

La quotazione servirà a finanziare ulteriormente la crescita. “Questo è il momento giusto, perché la tecnologia è la chiave strategica del successo delle aziende”, sostiene il fondatore e Amministratore Delegato, Domenico Restuccia.

Molti i clienti italiani che figurano nella lista di Techedge, da Luxottica a FCA.