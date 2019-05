Techedge rafforza il controllo della società tedesca

editato in: da

(Teleborsa) – Techedge punta ancora sulla Germania. La società che aiuta le aziende a introdurre innovazione in modo rapido ed incrementale per supportare le loro iniziative di trasformazione digitale, ha acquistato da Joerg Kayser, general manager di Techedge GmbH, una quota pari al 10% del capitale sociale di quest’ultima.

Il consolidamento della partecipazione della Società nel capitale sociale di Techedge Gmbh, società di diritto tedesco, precedentemente partecipata dalla Società con una quota pari all’80% del capitale sociale, si inserisce nella strategia di internazionalizzazione del gruppo.

La cessione della quota di capitale di Techedge GmbH è avvenuta per un corrispettivo pari a Euro 458.967, pagato per cassa in data 24 maggio 2019.

Ai sensi del contratto di acquisizione, sottoscritto sempre in data 23 maggio 2019 dalla Società e da Jorg Kayser, il venditore si è impegnato a cedere alla Società un ulteriore quota pari al 5% del capitale sociale di Techedge GmbH entro il 30 giugno 2020.