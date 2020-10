Techedge, con Patto parasociale non è scattato obbligo OPA

editato in: da

(Teleborsa) – Techedge, in riferimento al Patto sul 53,11% del capitale sociale siglato da Jupiter Tech Ltd e Jupiter Tech S.r.l., società interamente controllate da Domenico Restuccia, lo stesso Domenico Restuccia, Equilybra, Pietro Migliavacca, Massimo Compagnoni ed altri azionisti, precisa che la sottoscrizione non ha comportato l’insorgenza dell’obbligo di OPA.

Le parti – ricorda – detenevano nei dodici mesi precedenti la data di stipula del Patto Parasociale una partecipazione complessiva superiore al 50% del capitale sociale di Techedge.