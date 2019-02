Tav, Ue: “Con ritardi i rischi aumentano”. Ma nessun incontro Toninelli-Buic in vista

editato in: da

(Teleborsa) – “La Commissione Europea è ancora impegnata nell’esame della relazione costi-benefici ricevuto la scorsa settimana e non si ritiene che una nuova analisi relativa a questo progetto sia attualmente necessaria”. Lo ha reso noto il portavoce della Commissaria UE ai trasporti Violetta Bulc, precisando che “verranno richieste” alcune delucidazioni direttamente alle autorità italiane. Sempre tramite il portavoce, la Bulc ha fatto sapere anche che non esistono scadenze fissate ma che, nell’accumulare ulteriori ritardi i rischi aumenterebbero: “Speriamo di avere un incontro produttivo con le autorità italiane”, ha tagliato corto il portavoce.

Ma poco dopo sono giunte anche parole di rassicurazione. “Sappiamo che c’è una certa programmazione e che stiamo accumulando un certo ritardo con la sospensione di appalti pubblici importanti sulla Tav – ha aggiunto il portavoce della Commissaria Ue – e proprio per questo Bruxelles sta monitorando la situazione da vicino”.

Così si attende di vedere cosa accadrà nelle prossime settimane appunto per appurare se saranno realmente presi in considerazione cambiamenti all’accordo di finanziamento e quindi, di rimbalzo, anche a livello di finanziamento da parte dell’Unione Europea.

Il portavoce ha poi sottolineato l’avvicinarsi dell’incontro riguardante l’analisi dei costi benefici della Torino- Lione. Questo però si svilupperà solo a livello tecnico visto che, per il momento, non è stato ancora previsto in calendario nessun appuntamento tra il Ministro dei trasporti italiano, Danilo Toninelli, e la commissaria Bulc. Per il concretizzarsi della riunione bisognerà attendere la fine delle elezioni europee, a giugno, mese in cui è previsto il punto della situazione dei progetti UE finanziati con i fondi Cef, in cui rientra anche la Tav.